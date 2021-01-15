Reklam

Son Dakika

Bakan Koca'dan HDP ve İşçi Partisi'ne teşekkür...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından HDP ve Türkiye İşçi Partisi'ne teşekkür etti.

GÜNDEM 15.01.2021, 17:33
Bakan Koca'dan HDP ve İşçi Partisi'ne teşekkür...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs ( Covid-19) aşısı için sıralarını bekleyeceklerini açıklayan HDP'ye teşekkür etti.
Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Beyefendi’yi arayarak kendilerini de aşı olarak örnek olmaya davet etmiştim. Parti olarak yaptıkları açıklama ile sıra bekleyerek örnek olmayı tercih ettiler. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Beyefendi’yi arayarak kendilerini de aşı olarak örnek olmaya davet etmiştim. Parti olarak yaptıkları açıklama ile sıra bekleyerek örnek olmayı tercih ettiler. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021



Bakan Koca, aşı için sırasını bekleyeceğini açıklayan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a teşekkür etti.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş Beyefendi’yi arayarak aşı programında örnek olmak için aşı olmaya davet etmiştim. Kendisi sırasını bekleyerek örnek olmayı tercih etti. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş Beyefendi’yi arayarak aşı programında örnek olmak için aşı olmaya davet etmiştim. Kendisi sırasını bekleyerek örnek olmayı tercih etti. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021


HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar aşı için sıralarını bekleyeceklerini açıklamıştı.
Buldan ve Sancar, "Risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağız" başlıklı açıklamalarında şunları söylemişti:

Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısının ardından dün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı olmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sırasını bekleyeceğini açıklamıştı.
HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Beyefendi’yi arayarak kendilerini de aşı olarak örnek olmaya davet etmiştim. Parti olarak yaptıkları açıklama ile sıra bekleyerek örnek olmayı tercih ettiler. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş Beyefendi’yi arayarak aşı programında örnek olmak için aşı olmaya davet etmiştim. Kendisi sırasını bekleyerek örnek olmayı tercih etti. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
"Türkiye’de birçok eksikliğe, belirsizliğe ve plansızlığa rağmen Covid 19 aşılama programı nihayet 14 Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.
En kısa sürede en etkili bağışıklamanın bir an önce başarılması için her türlü imkanın kullanılmasını umut etmekteyiz.
Sağlık Bakanı dün bizzat arayarak ve bir çağrıda bulunarak siyasi parti başkanlarını, Meclis Başkanı’nı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı kamuoyu önünde aşı olmaya davet etmiştir.
Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonumuz ile birlikte yaptığımız değerlendirmeye göre, bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir.
Bu nedenle herkesin belirlenmiş risk öncelik sırası ile aşılanması, sürecin hızlıca ve etkili bir şekilde devam etmesi gereklidir.
Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz."
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 15 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12