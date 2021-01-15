Bakan Koca'dan HDP ve İşçi Partisi'ne teşekkür...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs ( Covid-19) aşısı için sıralarını bekleyeceklerini açıklayan HDP'ye teşekkür etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Beyefendi’yi arayarak kendilerini de aşı olarak örnek olmaya davet etmiştim. Parti olarak yaptıkları açıklama ile sıra bekleyerek örnek olmayı tercih ettiler. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.



HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Beyefendi’yi arayarak kendilerini de aşı olarak örnek olmaya davet etmiştim. Parti olarak yaptıkları açıklama ile sıra bekleyerek örnek olmayı tercih ettiler. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021







Bakan Koca, aşı için sırasını bekleyeceğini açıklayan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a teşekkür etti.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş Beyefendi’yi arayarak aşı programında örnek olmak için aşı olmaya davet etmiştim. Kendisi sırasını bekleyerek örnek olmayı tercih etti. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.



Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş Beyefendi’yi arayarak aşı programında örnek olmak için aşı olmaya davet etmiştim. Kendisi sırasını bekleyerek örnek olmayı tercih etti. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021





HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar aşı için sıralarını bekleyeceklerini açıklamıştı.

Buldan ve Sancar, "Risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağız" başlıklı açıklamalarında şunları söylemişti:



Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısının ardından dün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı olmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sırasını bekleyeceğini açıklamıştı.

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Beyefendi’yi arayarak kendilerini de aşı olarak örnek olmaya davet etmiştim. Parti olarak yaptıkları açıklama ile sıra bekleyerek örnek olmayı tercih ettiler. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş Beyefendi’yi arayarak aşı programında örnek olmak için aşı olmaya davet etmiştim. Kendisi sırasını bekleyerek örnek olmayı tercih etti. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021

"Türkiye’de birçok eksikliğe, belirsizliğe ve plansızlığa rağmen Covid 19 aşılama programı nihayet 14 Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

En kısa sürede en etkili bağışıklamanın bir an önce başarılması için her türlü imkanın kullanılmasını umut etmekteyiz.

Sağlık Bakanı dün bizzat arayarak ve bir çağrıda bulunarak siyasi parti başkanlarını, Meclis Başkanı’nı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı kamuoyu önünde aşı olmaya davet etmiştir.

Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonumuz ile birlikte yaptığımız değerlendirmeye göre, bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir.

Bu nedenle herkesin belirlenmiş risk öncelik sırası ile aşılanması, sürecin hızlıca ve etkili bir şekilde devam etmesi gereklidir.

Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz."

