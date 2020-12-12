Bakan Koca'dan flaş yerli aşı açıklaması: Tarih verdi

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Bakan koca'nın açıklamalarından satır başları;

erli aşıda Faz 2 çalışmalarına 25 Aralık'ta başlanacak,

Bugüne kadar 130 bine yakın sağlık çalışanımıza virüs bulaştı, 225 şehidimiz var. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları, emanetleri kaldı,

2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik.

Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir.

