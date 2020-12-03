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Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması! Dört aşamada gerçekleşecek

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans yöntemiyle yönettiği toplantı sona erdi.

GÜNDEM 03.12.2020, 00:26
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması! Dört aşamada gerçekleşecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ile aşının kimlere yapılacağına dair öncelikli grupları açıkladı.
Koca, "Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklama yapan Bakan Koca “Ülkemizin de içinde olduğu birçok ülke, aşı geliştirme çalışmaları için tüm bilimsel birikimlerini ve maddi kaynaklarını seferber etmiştir ve salgına karşı daha etkili bir korunma sağlayabilmek için çaba göstermektedir” dedi.
Açıklamasının devamında aşının temini ve aşılama sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:
“Temin etmek üzere olduğumuz diğer aşı ise mRNA aşısıdır ve genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen bir aşıdır. mRNA aşıları insanlarda yeni uygulanan bir teknoloji ile hazırlanmaktadır. Çalışmalarda kısa dönem başarılı sonuçlar alınmıştır. Türkiye’nin standartlarına uygun olabilecek diğer alternatif aşılar için de görüşmelerimiz devam etmektedir. 
Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye’ye 11 Aralıktan sonra gelmesi beklenmektedir.  Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir."

Aşılama çalışmaları dört aşamada yürütüleceğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'nun çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlediğini belirterek aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesinin planlandığını duyurdu.
Vatandaşlara yönelik aşılama çalışmaların belirli sıralama dahilinde yapılacağını belirten Bakan Koca, sıralamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.
İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.
Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.
Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır."
Ayrıca gelişmelerin beklenen yönde olumlu seyretmesi durumunda Türkiye'nin dünyada aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacağını söyleyen Bakan Koca "Ancak aşının mücadele gücümüzü artıracağını; kısıtlamalara ve mevcut tedbirlere hassasiyetle uymamız, en küçük bir ihmale fırsat vermememiz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Normal hayatımıza dönebilmenin anahtarı ülke olarak birlikte davranmamıza, bütün tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlıdır” değerlendirmelerinde bulundu.
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