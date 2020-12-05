Bakan Koca'dan flaş açıklama: İşte İstanbul'da son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle birlikte İstanbul'da vaka sayısının bir haftada yüzde 25 düştüğünü açıkladı.
GÜNDEM 05.12.2020, 21:27
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik" dedi.
İşte Bakan Koca'nın İstanbul açıklaması:
"Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim."
Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim. pic. twitter.com/hmbDQhVPps
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim. pic. twitter.com/hmbDQhVPps — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
İşte Bakan Koca'nın İstanbul açıklaması:
"Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim."
Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim. pic. twitter.com/hmbDQhVPps
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim. pic. twitter.com/hmbDQhVPps — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
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