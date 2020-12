Bakan Koca'dan flaş açıklama: İşte İstanbul'da son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik" dedi.

İşte Bakan Koca'nın İstanbul açıklaması:

"Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim."

