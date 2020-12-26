Bakan Koca'dan flaş açıklama! Aşı mecbur olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının zorunluluğuna dair açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, aşının mecbur olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aşı zorunlu olmayacak. Vatandaşımızı aşının etkisine ve güvenilirliğine ikna ederek aşılamak istiyoruz. İlk aşıyı olanlardan biri de sağlık çalışanlarımızla birlikte ben olacağım."

Aşı zorunlu olmayacak. Vatandaşımızı aşının etkisine ve güvenilirliğine ikna ederek aşılamak istiyoruz. İlk aşıyı olanlardan biri de sağlık çalışanlarımızla birlikte ben olacağım. pic.twitter.com/rgHYpqDgfq

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020



Paylaşımında Bursa, Ankara, Hatay, Adana'nın vali ve sağlık müdürlüğüyle görüştüğünü kaydeden Bakan Koca, şehirlerdeki koronavirüs vakalarında önemli derece bir düşme olduğunu belirtti.

İllerin yetkilileriyle ilgili görüşmede önemli detayları kamuoyuyla paylaşan Bakan Koca, şu bilgileri açıkladı:

"Bursa, Ankara, Hatay, Adana Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz.

Bursa'da yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %70’e düştü. Ankara'da yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %65’e düştü.

Hatay'da yatak doluluk oranı %54’e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86. Adana'da yatak doluluk oranı %62’ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78."



Aşı zorunlu olmayacak. Vatandaşımızı aşının etkisine ve güvenilirliğine ikna ederek aşılamak istiyoruz. İlk aşıyı olanlardan biri de sağlık çalışanlarımızla birlikte ben olacağım. pic.twitter.com/rgHYpqDgfq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020

