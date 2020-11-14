Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını açıkladı.
GÜNDEM 14.11.2020, 23:30
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İmamoğlu açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tedbir çağrısı yaptı.
Ekrem İmamoğlu yaptığı yeni paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine telefon açtığını belirterek, "Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla..." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla...
Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla... pushfn('ads'); — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020
Ekrem İmamoğlu yaptığı yeni paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine telefon açtığını belirterek, "Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla..." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla...
Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla... pushfn('ads'); — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020
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