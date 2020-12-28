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Bakan Koca'dan aşı konusunda yeni açıklama! Zorunlu mu olacak?
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, zorunlu aşı vurulması üzerinden kamuoyunda yapılan tartışmalar hakkında açıklamada bulundu.
GÜNDEM 28.12.2020, 00:54
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, zorunlu aşı vurulmasına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımında aşının zorunlu olmayacağını belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak."
Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak. https://t.co/ie3F8wz5qb
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020
Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak. https://t.co/ie3F8wz5qb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020 pushfn('ads');
Twitter hesabından yaptığı paylaşımında aşının zorunlu olmayacağını belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak."
Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak. https://t.co/ie3F8wz5qb
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020
Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak. https://t.co/ie3F8wz5qb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020 pushfn('ads');
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