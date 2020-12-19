Bakan Koca'dan açıklama: Gaziantep'teki patlamada ölü sayısı yükseldi
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlamasıyla ölü sayısı 10'a yükseldi.
GÜNDEM 19.12.2020, 22:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.
Gaziantep’te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2020
Gaziantep’te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2020
Gaziantep’te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2020
Gaziantep’te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2020
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