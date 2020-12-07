Bakan Koca'dan 5 ile uyarı! Filyasyon ekibi artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ildeki koronavirüs vakalarındaki artış hakkında uyarıda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vakaların artmasında ötürü filyasyon ekibininde artırıldığını açıklayan Bakan Koca, şu ifadeleri kaydetti:

"Yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon, Ordu Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık."



Yüksek vaka sayılarının devam ettiği KONYA, SAMSUN, ANTALYA, TRABZON, ORDU Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. pic.twitter.com/ACuyK3GuUQ

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2020



Yüksek vaka sayılarının devam ettiği KONYA, SAMSUN, ANTALYA, TRABZON, ORDU Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. pic.twitter.com/ACuyK3GuUQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2020

