Bakan Koca'dan 4 il için uyarı: Ağır hasta sayısı devam ediyor!

Sağlık Bakanı Koca; sosyal medya hesabından İzmir, Adana, Mersin, Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla internet üzerinden görüşerek koronavirüs salgınıyla ilgili durumu tekrar gözden geçirdiklerini belirtti.

“Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor” diyen Bakan Koca, sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir’de riskin devam ettiğini aktardı.

Bakan Koca, görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 şehrin hastane doluluk oranlarıyla ilgili güncel bilgileri de açıkladı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* İzmir’de yatak doluluk oranı %59, yoğun bakım doluluk oranı %83.

* Adana’da yatak doluluk oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %81.

* Mersin'de yatak doluluk oranı %58, yoğun bakım doluluk oranı %84.

* Hatay’da yatak doluluk oranı %64, yoğun bakım doluluk oranı %89.

Vatandaşlara tedbir çağrısı yapan Koca, “Yerel ilave tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay. Sorumluluk hepimizin. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız” açıklaması yaptı.

Bakan Koca, 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada ise Hatay’da vaka artış oranının yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 86 olduğunu duyurmuştu.

