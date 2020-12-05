Bakan Koca yüksek risk altındaki illeri açıkladı: Bir ilde yüzde 125!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüksek risk altında olan illeri sıraladı. Koca, Hatay'da vaka artışının yüzde 125 olduğunu söyledi.
GÜNDEM 05.12.2020, 22:06
Risk altında olan şehirleri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara mücadele çağrısı yaptı.
Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şunları söyledi:
" Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin, Samsun yüksek risk altında.
Son haftada Adana'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. Hatay'da artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. Mersin'de artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Samsun'da artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. Kastamonu'da artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır."
ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında. pic. twitter.com/hjfP5b4Uz0
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında. pic. twitter.com/hjfP5b4Uz0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şunları söyledi:
" Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin, Samsun yüksek risk altında.
Son haftada Adana'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. Hatay'da artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. Mersin'de artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Samsun'da artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. Kastamonu'da artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır."
ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında. pic. twitter.com/hjfP5b4Uz0
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında. pic. twitter.com/hjfP5b4Uz0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
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