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Bakan Koca, vaka sayısının düştüğü 4 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Hatay, Adana, Samsun ve İzmir'in yakın takiplerinde olduğunu, çabaların sonuç verdiğini söyledi.

GÜNDEM 17.12.2020, 22:07
Bakan Koca, vaka sayısının düştüğü 4 ili paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Adana, Samsun ve İzmir il sağlık müdürleriyle videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklama yaptı. Söz konusu 4 ilde vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirten Bakan Koca, "Yoğun bakım yüklerimiz devam ediyor" uyarısında bulundu.
Bakan Koca, yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadelede Hatay, Adana, Samsun ve İzmir'in yakın takiplerinde olduğunu, çabaların sonuç verdiğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay, Adana, Samsun ve İzmir valileri ile il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı çevrim içi görüşme yapıp, şehirlerdeki son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Hatay'da son hafta içinde günlük vaka sayısının düşüşe geçtiğine dikkati çeken Bakan Koca, buna karşılık hastane yükünün devam ettiğini aktardı.
Koca, Hatay'da yatak doluluk oranının yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 85 olduğunu ifade ederek, erişkin yoğun bakım yatak sayısını son 10 gün içinde 301'den 429'a çıkardıklarını kaydetti.
Gelecek hafta içinde 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edeceklerini belirten Koca, "Sahada her biri 3 kişiden oluşan 363 filyasyon ekibimiz gece gündüz görev yapıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşerilerimizle birlikte el birliğiyle mücadelemiz kısa sürede netice verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Adana ve Samsun'da son bir hafta içinde vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğuna dikkati çeken Koca, bu şehirlerde yoğun bakım yüklerinin halen devam ettiğini kaydetti.
Koca, Adana'da hastane doluluk oranının yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80 olduğuna değinerek, filyasyon ekip sayısının 515'e çıkarıldığı bilgisini verdi.
Samsun'da hastane doluluk oranının yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 81 olduğunu bildiren Bakan Koca, sahada 347 filyasyon ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

İzmir'de son hafta içinde günlük vaka sayısında yüzde 35 düşüş olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hastane doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78. Şu anda 797 filyasyon ekibimiz sahada görev yapıyor. Sağlık çalışanlarımız destan yazıyor. Bütün kurumlarımızın ve hemşehrilerimizin mücadeleye katkısının etkisini görüyoruz. Hatay, Adana, Samsun ve İzmir yakın takibimizde. Çabalar sonuç veriyor, birlikte kazanacağımız günler uzak değil."
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