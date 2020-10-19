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Bakan Koca vaka sayısını açıkladı! Son 165 günün en yüksek seviyesi
Koronavirüste bugün hasta ve vefat sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 165 gün sonra 1900'ün üzerine çıkarak 1958 oldu.
GÜNDEM 19.10.2020, 21:18
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1958 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 75 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 371'e, toplam vaka sayısı ise 349 bin 519'a yükseldi.
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1424 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 305 bin 427'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561, ağır hasta sayısı 1447, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.
Hasta sayısı 165 gün sonra 1900'ün üzerine çıkarak 1958 oldu. Son olarak 7 Mayıs tarihinde 1977 hasta tespit edilmişti.
Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" ifadelerini kullandı.
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1424 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 305 bin 427'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561, ağır hasta sayısı 1447, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.
Hasta sayısı 165 gün sonra 1900'ün üzerine çıkarak 1958 oldu. Son olarak 7 Mayıs tarihinde 1977 hasta tespit edilmişti.
Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" ifadelerini kullandı.
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