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Bakan Koca uyarılarını sürdürüyor! Vatandaşlara tedbir çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını kapsamında vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor.
GÜNDEM 20.10.2020, 22:33
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüs çerçevesinde yeni uyarılar gelmeye devam ediyor.
Twitter hesabından sağlık çalışanlarının özverili gayretleri üzerinden vatandaşlarında aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı bizler de tedbirlere uymak için göstermeliyiz."
Twitter hesabından sağlık çalışanlarının özverili gayretleri üzerinden vatandaşlarında aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı bizler de tedbirlere uymak için göstermeliyiz."
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