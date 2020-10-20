Bakan Koca uyarılarını sürdürüyor! Vatandaşlara tedbir çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüs çerçevesinde yeni uyarılar gelmeye devam ediyor.

Twitter hesabından sağlık çalışanlarının özverili gayretleri üzerinden vatandaşlarında aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı bizler de tedbirlere uymak için göstermeliyiz."

