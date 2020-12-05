Bakan Koca uyarılarını sürdürüyor! O illerin artış oranlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına dair uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Twitter'da bazı şehirlerdeki koronavirüs vaka oranlarını paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftada Zonguldak’ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, Malatya'da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61."



Son bir haftada ZONGULDAK’TA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, ANKARA’DA sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, SİVAS’TA artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, MALATYA’DA artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 4, 2020



Son bir haftada ZONGULDAK’TA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, ANKARA’DA sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, SİVAS’TA artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, MALATYA’DA artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 4, 2020

