Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli koronavirüs aşısı çalışmalarında gönüllüler üzerindeki ikinci doz uygulamanın başladığını aktardı.Bakan Koca, " COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." ifadelerini kullandı.

