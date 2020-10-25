Bakan Koca son tabloyu açıkladı: Ağır hasta sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs (corona virüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi koronadan hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 799’a yükseldi.

Bugün toplam 112 bin 215 test yapılırken, 2 bin 17 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 361 bin 801 oldu.

Bugün iyileşen bin 297 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 314 bin 390’a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 744 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1 olarak duyuruldu.

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor.

Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.



