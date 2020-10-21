Bakan Koca paylaştı! Vaka artışlarının en çok olduğu illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında en büyük artışın olduğu 7 ili açıkladı.
GÜNDEM 21.10.2020, 23:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka artışlarında olan iller hakkında nemli bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabında konuya dair açıklamada bulunan Bakan Koca, İstanbul başta olmak üzere 7 ilde artışlar görüldüğünü açıkladı.
Bakan Koca, konuya dair şu ifadeleri kullandı:
" İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman, Aydın toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım."
İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım. pic.twitter.com/qwpIvIF6e0
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2020
İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım. pic.twitter.com/qwpIvIF6e0 pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2020
Twitter hesabında konuya dair açıklamada bulunan Bakan Koca, İstanbul başta olmak üzere 7 ilde artışlar görüldüğünü açıkladı.
Bakan Koca, konuya dair şu ifadeleri kullandı:
" İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman, Aydın toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım."
İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım. pic.twitter.com/qwpIvIF6e0
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2020
İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım. pic.twitter.com/qwpIvIF6e0 pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2020
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