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Bakan Koca paylaştı! Vaka artışlarının en çok olduğu illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında en büyük artışın olduğu 7 ili açıkladı.

GÜNDEM 21.10.2020, 23:43
Bakan Koca paylaştı! Vaka artışlarının en çok olduğu illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka artışlarında olan iller hakkında nemli bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabında konuya dair açıklamada bulunan Bakan Koca, İstanbul başta olmak üzere 7 ilde artışlar görüldüğünü açıkladı.
Bakan Koca, konuya dair şu ifadeleri kullandı:
" İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman, Aydın toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım."

İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım. pic.twitter.com/qwpIvIF6e0
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2020

İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım. pic.twitter.com/qwpIvIF6e0 pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2020
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