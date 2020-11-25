Bakan Koca, ilk kez gerçek vaka sayısını açıkladı! Rakamlar ciddi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunda yer almayan koronavirüse yakalanan vaka sayısını ilk kez açıkladı.
GÜNDEM 25.11.2020, 20:43
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunda yer almayan koronavirüse yakalanan vaka sayısını ilk kez açıkladı.
Koca yaptığı açıklamada, "Bugunkü vaka sayısımız 28 bin 351" dedi.
Koca yaptığı açıklamada, "Bugunkü vaka sayısımız 28 bin 351" dedi.
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