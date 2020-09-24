Bakan Koca güncel verileri açıkladı: Zatürre oranı düşüyor

Sağlık Bakanlığı'nın 24 Eylül Perşembe gününün koronavirüs verilerine göre 74 kişi hayatını kaybederken bin 721 yeni vaka tespit edildi.



İşte Bakan Koca'nın açıklaması:



Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım.

