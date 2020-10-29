Bakan Koca güncel verileri açıkladı: Teması üçte birine indirmek...
Türkiye'de koronavirüsten 72 kişi daha hayatını kaybetti, 2319 yeni 'hasta' tespit edildi.
GÜNDEM 29.10.2020, 19:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Açıklanan son tabloya göre 72 kişi daha hayatını kaybederken, 2319 yeni 'hasta' tespit edildi.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun. https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2020
Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun.
Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2020
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun. https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2020
Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun.
Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2020
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