Bakan Koca güncel verileri açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. 19 Eylül Cumartesi gününün verilerine göre 68 kişi hayatını kaybederken bin 538 yeni vaka tespit edildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim" dedi.

