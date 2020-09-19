Bakan Koca güncel verileri açıkladı
Sağlık Bakanlığı 19 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı!
GÜNDEM 19.09.2020, 19:40
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. 19 Eylül Cumartesi gününün verilerine göre 68 kişi hayatını kaybederken bin 538 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim" dedi.
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