Bakan Koca güncel verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni vefat ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 116 bin 565 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126 oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise son 24 saatte koronadan 74 kişi yaşamını yitirdi. Yeni hasta sayısı ise bin 894 oldu.



İşte Bakan Koca'nın açıklaması:



Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin. https://t.co/RVlhe7786O

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2020





Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.

Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin. https://t.co/RVlhe7786O pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2020

