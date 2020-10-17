Bakan Koca güncel verileri açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
GÜNDEM 17.10.2020, 19:40
2
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti, 1723 yeni hasta (semptom gösteren ve koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 224'e, hasta sayısı ise 345 bin 678'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs'ün ( Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız."
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs'ün ( Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Göztepe
|4
|6
|10. Konyaspor
|4
|6
|11. Kasımpaşa
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Trabzonspor
|4
|5
|14. Çaykur Rizespor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Beşiktaş
|4
|4
|18. Gaziantep FK
|4
|3
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|4
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|3. Adanaspor
|5
|9
|4. Altınordu
|5
|9
|5. Tuzlaspor
|4
|8
|6. Adana Demirspor
|4
|8
|7. Samsunspor
|5
|8
|8. Altay
|4
|7
|9. Giresunspor
|4
|7
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Bandırmaspor
|5
|5
|12. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|13. Bursaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
|3. Aston Villa
|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
|5. Arsenal
|4
|9
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Tottenham
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. West Ham
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Granada
|5
|10
|3. Real Betis
|5
|9
|4. Atletico Madrid
|4
|8
|5. Real Sociedad
|5
|8
|6. Villarreal
|5
|8
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Sevilla
|4
|7
|9. Getafe
|4
|7
|10. Valencia
|5
|7
|11. Cádiz
|5
|7
|12. Osasuna
|4
|6
|13. Celta de Vigo
|6
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü