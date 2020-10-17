Bakan Koca güncel verileri açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti, 1723 yeni hasta (semptom gösteren ve koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 224'e, hasta sayısı ise 345 bin 678'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs'ün ( Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.



Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız."

