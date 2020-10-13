Bakan Koca güncel verileri açıkladı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 24 saatte coronadan 62 kişi yaşamını yitirdi. Yeni hasta sayısı ise bin 632

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.

