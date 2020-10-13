Bakan Koca güncel verileri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
GÜNDEM 13.10.2020, 20:08
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 24 saatte coronadan 62 kişi yaşamını yitirdi. Yeni hasta sayısı ise bin 632
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.
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