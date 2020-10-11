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Bakan Koca güncel verileri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verileri açıkladı.
GÜNDEM 11.10.2020, 19:54
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 24 saatte koronadan 59 kişi yaşamını yitirdi. Yeni hasta sayısı ise bin 502.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.
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