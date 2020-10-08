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Bakan Koca güncel verileri açıkladı: Ağır hasta sayısında düşüş
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
GÜNDEM 08.10.2020, 20:46
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bugün 58 kişi daha hayatını kaybetti, 1615 yeni 'hasta' tespit edildi
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin.
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