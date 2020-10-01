Bakan Koca güncel verileri açıkladı: Ağır hasta sayısında düşüş
Türkiye'deki güncel korona verileri açıklandı. Virüs nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybederken yeni hasta sayısı da bin 407 olarak duyuruldu.
GÜNDEM 01.10.2020, 21:48
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İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.
Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.
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