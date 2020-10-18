Bakan Koca güncel verileri açıkladı: Ağır hasta sayısı durağan
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Ekim Pazar gününün korona tablosuna göre son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybederken bin 815 yeni hasta tespit edildi.
GÜNDEM 18.10.2020, 19:35
Verilere ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.
Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
* Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor.
* Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.
Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
* Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor.
* Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.
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