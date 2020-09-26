Bakan Koca güncel verileri açıkladı: Ağır hasta sayısı azalıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı
GÜNDEM 26.09.2020, 20:55
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona tablosuna göre 71 kişi hayatını kaybederken bin 511 yeni vaka tespit edildi.
Bakan Koca "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." dedi.
Bakan Koca "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." dedi.
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