Bakan Koca güncel verileri açıkladı: Ağır hasta sayımız azaldı
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
GÜNDEM 27.09.2020, 19:52
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 467 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 7 bin 997 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 314 bin 433'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 116 oldu.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması:
Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması:
Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.
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