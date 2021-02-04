Bakan Koca: Erken tanı hayat kurtarır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 04.02.2021, 23:51
Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mücadelelerinin merkezinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını olsa da tüm hastalıkların varlığını sürdürdüğüne işaret etti.
Bakan Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." uyarısında bulundu.
Bakan Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." uyarısında bulundu.
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