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Son Dakika

Bakan Koca duyurdu! İlk yerli üretim aşı kullanıma hazır

Son dakika haberi... Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli Tetanos-Difteri aşısı kullanıma hazır hale getirildi. Sağlık Bakanı Koca bu gelişmeyi yazılı açıklama ile duyurdu.

GÜNDEM 25.11.2020, 11:01
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Bakan Koca duyurdu! İlk yerli üretim aşı kullanıma hazır
2015 yılından beri yürütülen  Sağlık Bakanlığının onaylayıp desteklediği aşı projesi ilk ürünlerini verdi. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır" ifadelerine yer verildi.
Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı.
Ankara’nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017’de yaptı.
İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi.
Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı.
Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."
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