Bakan Koca dört ildeki son durumu paylaştı! Vaka oranları ne durumda?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin, Diyarbakır, Antalya ve Kocaeli'deki koronavirüs vakalarıdaki son durum hakkında paylaşım yaptı.

Dört ilde koronavirüs vakalarında önemli derece düşme olduğunu belirten Bakan Koca, "Bugün, yakın planda MERSİN, DİYARBAKIR, TRABZON, ANTALYA ve KOCAELİ illerimizin durumunu değerlendirdik. Birlikte mücadelemizin erken sonuçları alınmaya başlandı. Ara vermeden mücadeleye devam" dedi.

Bu kapsamda Mersin'de yüzde 20, Diyarbakır ve Trabzon'da yüzde 25 ve Kocaeli'deki vakalarda yüzde 35 düşme olduğunu aktaran Bakan Koca, yoğun bakım ünitelerinde de yüzde 60 ila 80 arasında doluluk olduğunu belirtti.



