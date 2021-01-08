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Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası Çin aşısının ara sonuçlarını açıkladı
Bakan Koca, Çin'den gelen Sinovac aşısının ara sonuçlarının güvenli olduğunu belirterek "Onay sürecini başlattık. 60 yaş üzerinde kullanılmasının önünde bir engel bulunmuyor" dedi.
GÜNDEM 08.01.2021, 01:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nda, Çin aşısıyla ilgili sonuçlar ve aşı planlaması ele alındı.
Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Koca, Çin'den gelen Sinovac aşısının ara sonuçlarının güvenli olduğunu belirterek "Onay sürecini başlattık. 60 yaş üzerinde kullanılmasının önünde bir engel bulunmuyor" dedi.
Koca, "Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve Acil Kullanım Onayı için süreci başlattık. Şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir" ifadelerini kullandı.
Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Koca, Çin'den gelen Sinovac aşısının ara sonuçlarının güvenli olduğunu belirterek "Onay sürecini başlattık. 60 yaş üzerinde kullanılmasının önünde bir engel bulunmuyor" dedi.
Koca, "Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve Acil Kullanım Onayı için süreci başlattık. Şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir" ifadelerini kullandı.
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