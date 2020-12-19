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Bakan Koca beş ildeki son durumu paylaştı! Vaka oranları ne durumda?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beş ildeki koronavirüs vakalarındaki son durumu açıkladı.
GÜNDEM 19.12.2020, 00:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli'deki koronavirüs vakalarıdaki son durum hakkında paylaşım yaptı.
Beş ilde koronavirüs vakalarında önemli derece düşme olduğunu belirten Bakan Koca, "Bugün, yakın planda Mersin, Diyarbakır, Antalya ve Kocaeli illerimizin durumunu değerlendirdik. Birlikte mücadelemizin erken sonuçları alınmaya başlandı. Ara vermeden mücadeleye devam" dedi.
Bu kapsamda Mersin'de yüzde 20, Diyarbakır ve Trabzon'da yüzde 25, Antalya'da yüzde 30 ve Kocaeli'deki vakalarda yüzde 35 düşme olduğunu aktaran Bakan Koca, yoğun bakım ünitelerinde de yüzde 60 ila 80 arasında doluluk olduğunu belirtti.
Beş ilde koronavirüs vakalarında önemli derece düşme olduğunu belirten Bakan Koca, "Bugün, yakın planda Mersin, Diyarbakır, Antalya ve Kocaeli illerimizin durumunu değerlendirdik. Birlikte mücadelemizin erken sonuçları alınmaya başlandı. Ara vermeden mücadeleye devam" dedi.
Bu kapsamda Mersin'de yüzde 20, Diyarbakır ve Trabzon'da yüzde 25, Antalya'da yüzde 30 ve Kocaeli'deki vakalarda yüzde 35 düşme olduğunu aktaran Bakan Koca, yoğun bakım ünitelerinde de yüzde 60 ila 80 arasında doluluk olduğunu belirtti.
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