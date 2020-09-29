Bakan Koca Batman'da doktora yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'da saldırıya uğrayan doktor hakkında açıklamada bulundu.
GÜNDEM 29.09.2020, 03:37
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'da doktora saldıran kişinin tutuklandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Batman’da, filyasyon ekibinde görevli bir doktor arkadaşımız saldırıya uğradı. Saldırgan, olayın ertesi günü, dün tutuklanmıştır. Gece gündüz görev başında olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarını nefretle kınıyoruz. Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız" dedi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Batman’da, filyasyon ekibinde görevli bir doktor arkadaşımız saldırıya uğradı. Saldırgan, olayın ertesi günü, dün tutuklanmıştır. Gece gündüz görev başında olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarını nefretle kınıyoruz. Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız" dedi.
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