Bakan Koca başkanlığında İstanbul’da kritik korona toplantısı
İstanbul'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.
GÜNDEM 21.11.2020, 19:35
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koronavirüsle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Toplantıya bakan yardımcıları, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, başkanlar ve başhekimlerin de katılım sağladığı aktarıldı.
Yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başkanlığında, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Bakan Yardımcıları, Başkanlar ve Başhekimler de katılım sağladı." ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başkanlığında, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Bakan Yardımcıları, Başkanlar ve Başhekimler de katılım sağladı...#TemizlikMaskeMesafe pic. twitter.com/5GgMb8Ysu5
— İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (@ismgovtr) November 21, 2020
Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başkanlığında, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Bakan Yardımcıları, Başkanlar ve Başhekimler de katılım sağladı...#TemizlikMaskeMesafe pic. twitter.com/5GgMb8Ysu5 pushfn('ads'); — İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (@ismgovtr) November 21, 2020
Toplantıya bakan yardımcıları, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, başkanlar ve başhekimlerin de katılım sağladığı aktarıldı.
Yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başkanlığında, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Bakan Yardımcıları, Başkanlar ve Başhekimler de katılım sağladı." ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başkanlığında, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Bakan Yardımcıları, Başkanlar ve Başhekimler de katılım sağladı...#TemizlikMaskeMesafe pic. twitter.com/5GgMb8Ysu5
— İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (@ismgovtr) November 21, 2020
Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başkanlığında, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Bakan Yardımcıları, Başkanlar ve Başhekimler de katılım sağladı...#TemizlikMaskeMesafe pic. twitter.com/5GgMb8Ysu5 pushfn('ads'); — İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (@ismgovtr) November 21, 2020
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