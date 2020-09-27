Bakan Koca açıkladı! Sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde kendisine maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı.
GÜNDEM 27.09.2020, 00:01
Maskesini doğru takması yönünde kendisini uyaran sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i darbederek gözünün yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Furkan T.'nin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Adalet Sarayı'na sevk olan şüpheli Furkan T., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra "kamu görevlisini kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını dikkate alarak Furkan T.'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Bakan Koca'dan birlik çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece mağdur veya yasanın değil toplumun ortak sorunu olduğuna dikkati çekerek, şiddete karşı bir olma çağrısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız."
Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi’nde "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2020
Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi’nde "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2020
İstanbul Adalet Sarayı'na sevk olan şüpheli Furkan T., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra "kamu görevlisini kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını dikkate alarak Furkan T.'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Bakan Koca'dan birlik çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece mağdur veya yasanın değil toplumun ortak sorunu olduğuna dikkati çekerek, şiddete karşı bir olma çağrısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız."
Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi’nde "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2020
Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi’nde "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2020
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