Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısında 4 il zirvede!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sona eren Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.Koca, koronavirüs vaka sayısında 4 ile dikkat çekti.

" İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar" diyen Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısında yüzde 50'yi aşan 15 il olduğunu belirterek illeri tek tek açıkladı.

Koca, "Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artışlar oldu" dedi.

