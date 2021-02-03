Bakan Koca açıkladı: Kısıtlamalar il il mi kaldırılacak?

Türkiye’de koronavirüs vakalarında yeniden yükseliş görülürken kısıtlamalarının da ne zaman kaldırılacağı yönünde tartışmalar yaşanıyor. Bilim Kurulu üyeleri kısıtlamaların kaldırılmasının henüz erken olduğu görüşünde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların ne zaman esnetileceği yönündeki soruya pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp yine seyre göre il il getirilebileceği yanıtını verdi.

Koca, mutant virüsün görüldüğü kişi sayısının daha önce açıklanan 128 vakanın çok üstüne çıktığını açıkladı.

Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği sorusu üzerine Koca, vaka sayılarında bir düşüş olsa da istenilen seviyeye gelinmediğini söyledi.

Koca, "Bir tablomuz var kısıtlamaların esnemesi için. Şu an hala çok uzağız. Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz. İlerleyen zamanda vaka sayılarını da il il tabloya ekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Koca, pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp, yine seyre göre il il getirilebileceğini de belirtti.

Ülke genelinde mutant virüsün ciddi şekilde arttığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Mutant virüste, açıkladığımız rakamın çok üstüne çıktık şu anda. İl il artış sürüyor. Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz. İngiltere’de görülen varyantından bahsediyoruz. Bunun daha çok ilde yayıldığını görüyoruz."

