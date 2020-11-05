Bakan Koca açıkladı: İzmir’de koronavirüsle ilgili yeni kararlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. İzmir’de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen il sağlık toplantısında alınan kararları duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;

“İzmir İl Sağlık Toplantısı Kararları: Çadır kentlerde COVID-19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi.”



İZMİR İL SAĞLIK TOPLANTISI KARARLARI: Çadır kentlerde COVID-19’a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi. pic. twitter.com/C1lpbAKi9R

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2020



İZMİR İL SAĞLIK TOPLANTISI KARARLARI: Çadır kentlerde COVID-19’a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi. pic. twitter.com/C1lpbAKi9R pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2020

