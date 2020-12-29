Bakan Koca açıkladı: Aşılar yola çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den gelecek aşılarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz.

