Bakan Koca acı haberi paylaştı

SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti. Bakan Koca akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir hastanın daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Böylelikle hayatını kaybeden hasta sayısı toplamda 10'a yükseldi.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi. Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü yangına ilişkin SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından Bakanlar basın açıklaması düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki hastane yangınına ilişkin, "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık" dedi.

Fahrettin Koca, "Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta" ifadelerini kullandı.

