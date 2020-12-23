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Bakan Koca 4 ilin valisiyle görüştü! Vakalardaki son durum nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilin valisiyle yaptığı görüşmede şehirlerdeki koronavirüs salgınındaki vakalara dair açıklama yaptı.
GÜNDEM 23.12.2020, 00:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Trabzon, Hatay ve Samsun'daki koronavirüs salgınındaki son durumu kamuoyuyla paylaştı.
İllerin valilileriyle yaptığı görüşmede vakalarda düşme yaşandığını belirten Bakan Koca, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:
"İzmir, Trabzon, Hatay ve Samsun Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor."
İZMİR, TRABZON, SAMSUN, HATAY Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor. pic.twitter.com/DxcI43WlVD
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020
İZMİR, TRABZON, SAMSUN, HATAY Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor. pic.twitter.com/DxcI43WlVD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020
İllerin valilileriyle yaptığı görüşmede vakalarda düşme yaşandığını belirten Bakan Koca, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:
"İzmir, Trabzon, Hatay ve Samsun Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor."
İZMİR, TRABZON, SAMSUN, HATAY Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor. pic.twitter.com/DxcI43WlVD
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020
İZMİR, TRABZON, SAMSUN, HATAY Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor. pic.twitter.com/DxcI43WlVD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020
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