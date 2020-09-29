Bakan Karaismailoğlu'dan öğrencilere internet duyurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın tanıtım programında konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

