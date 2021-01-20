Bakan Karaismailoğlu'dan "Kanal İstanbul" açıklaması: Sabırsızlanıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çok konuşulan projelerden biri olan Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Sabırsızlanıyoruz" dedi.
GÜNDEM 20.01.2021, 20:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'u makamında kabul etti. Kabul sonrası iki isim basın açıklamasında bulunurken Bakan Karaismailoğlu'dan ok konuşulan projelerden biri olan Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Sabırsızlanıyoruz" dedi.
Şu anda Karadeniz'de ve Marmara'da günlerce süren gemi beklemeleri yaşandığını belirten Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul sadece bu su yoluna alternatif bir proje değil, o alan ile birlikte hem teknolojinin hem bilimin hem sanatın hem turizmin gelişeceği bir bölge olarak planlanmakta. Oradaki alanların bir kısmında İstanbul’daki depreme yönelik konutların üretilmesi için de planlanmış bir proje. O yüzden Kanal İstanbul çok önemsediğimiz ve ülkeye çok katkısı bulunacak, dünya ölçeğinde çok büyük bir proje. Projeleri bir taraftan tamamlıyoruz, bir taraftan imar planlarına çalışıyoruz. En kısa zamanda işe başlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şu anda Karadeniz'de ve Marmara'da günlerce süren gemi beklemeleri yaşandığını belirten Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul sadece bu su yoluna alternatif bir proje değil, o alan ile birlikte hem teknolojinin hem bilimin hem sanatın hem turizmin gelişeceği bir bölge olarak planlanmakta. Oradaki alanların bir kısmında İstanbul’daki depreme yönelik konutların üretilmesi için de planlanmış bir proje. O yüzden Kanal İstanbul çok önemsediğimiz ve ülkeye çok katkısı bulunacak, dünya ölçeğinde çok büyük bir proje. Projeleri bir taraftan tamamlıyoruz, bir taraftan imar planlarına çalışıyoruz. En kısa zamanda işe başlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
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