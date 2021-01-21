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Bakan Karaismailoğlu'dan ''Kanal İstanbul'' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çok konuşulan projelerden biri olan Kanal İstanbul ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 21.01.2021, 07:54
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'u makamında kabul eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul'la ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında Kanal İstanbul'a değinen Karaismailoğlu "Dünyadaki ticaretin yüzde 90’ı gemiler ve deniz üzerinden dönmekte, o yüzden Karadeniz’deki limanlara çok büyük yatırımlar yapılmakta, liman hacimleri genişlemekte. Şu anda Karadeniz'de ve Marmara'da günlerce süren gemi beklemeleri yaşanmakta. Kanal İstanbul sadece bu su yoluna alternatif bir proje değil, o alan ile birlikte hem teknolojinin hem bilimin hem sanatın hem turizmin gelişeceği bir bölge olarak planlanmakta. Oradaki alanların bir kısmında İstanbul’daki depreme yönelik konutların üretilmesi için de planlanmış bir proje. O yüzden Kanal İstanbul çok önemsediğimiz ve ülkeye çok katkısı bulunacak, dünya ölçeğinde çok büyük bir proje. Projeleri bir taraftan tamamlıyoruz, bir taraftan imar planlarına çalışıyoruz. En kısa zamanda işe başlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Kanal İstanbul'a değinen Karaismailoğlu "Dünyadaki ticaretin yüzde 90’ı gemiler ve deniz üzerinden dönmekte, o yüzden Karadeniz’deki limanlara çok büyük yatırımlar yapılmakta, liman hacimleri genişlemekte. Şu anda Karadeniz'de ve Marmara'da günlerce süren gemi beklemeleri yaşanmakta. Kanal İstanbul sadece bu su yoluna alternatif bir proje değil, o alan ile birlikte hem teknolojinin hem bilimin hem sanatın hem turizmin gelişeceği bir bölge olarak planlanmakta. Oradaki alanların bir kısmında İstanbul’daki depreme yönelik konutların üretilmesi için de planlanmış bir proje. O yüzden Kanal İstanbul çok önemsediğimiz ve ülkeye çok katkısı bulunacak, dünya ölçeğinde çok büyük bir proje. Projeleri bir taraftan tamamlıyoruz, bir taraftan imar planlarına çalışıyoruz. En kısa zamanda işe başlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
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