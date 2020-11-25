Bakan Gül'den Türk gemisine müdahaleye tepki: Hakkımızı kullanacağız
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Libya'ya giden ticari gemimize yönelik yapılan hukuksuz müdahale için Türkiye'nin tüm haklarını kullanacağını söyledi.
GÜNDEM 25.11.2020, 10:43
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şunları söyledi: “Libya’ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kullanacağız. Bu girişimler, hukuk tanımaz eylemler, ülkemizi uluslararası hukukun yanında olan kararlı tavrından asla vazgeçtiremeyecektir.”
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