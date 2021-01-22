Bakan Gül'den Soylu açıklaması! Hukukun üstünlüğü mesajı verdi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı değerlendirmeler üzerinden dikkat çeken mesajlar verdi.
GÜNDEM 22.01.2021, 11:14
Gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da açıklamalarda bulundu.
Hukukun üstünlüğü üzerinden Bakan Soylu'nun annesine yapılan hakaretler üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Gül, şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Süleyman Soylu'nun validelerine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum, bu insanlık dışı ifadelerini kullanan kişi de hukuk önünde en ağır cezayı alacağına inanıyorum."
Hukukun üstünlüğü üzerinden Bakan Soylu'nun annesine yapılan hakaretler üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Gül, şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Süleyman Soylu'nun validelerine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum, bu insanlık dışı ifadelerini kullanan kişi de hukuk önünde en ağır cezayı alacağına inanıyorum."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Alanyaspor
|19
|31
|6. Hatayspor
|19
|31
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Sivasspor
|19
|24
|13. Rizespor
|19
|24
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Burnley
|18
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Eibar
|19
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|19
|12
Sayfalar Tümü