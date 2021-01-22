Bakan Gül'den Soylu açıklaması! Hukukun üstünlüğü mesajı verdi

Gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Hukukun üstünlüğü üzerinden Bakan Soylu'nun annesine yapılan hakaretler üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Gül, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Süleyman Soylu'nun validelerine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum, bu insanlık dışı ifadelerini kullanan kişi de hukuk önünde en ağır cezayı alacağına inanıyorum."

